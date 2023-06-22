Посол Антонов назвал США ответственными в затягивании конфликта на Украине

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что ответственность за происходящее на территории Украины лежит на плечах США, и именно американской стороне придется ответить за разрушения. Об этом российский дипломат сообщил в ответ на вопрос СМИ.

«Администрация (США) в полной мере несет ответственность за происходящее на Украине. Поэтому и восстанавливать страну должны именно Соединенные Штаты», — передает агентство РИА Новости его слова.

Антонов отметил, что американская сторона долгие годы строила на Украине «антиРоссию», Соединенным Штатам было важно создать очаг напряженности у российских границ. Сейчас же, добавил он, Вашингтон продолжает подливать масло в огонь своими поставками киевскому режиму и недопущением мирных инициатив.

Посол выразил недоумение поведением США, которые, конечно же, смогут выделить деньги на разрушенные дома, но никогда не рассчитаются с населением Украины, которое гибнет на поле боя. Кроме того, его возмущает легкость, с которой Пентагон «транжирит» деньги — может «позволить себе» ошибиться в расчетах на несколько миллиардов.

В заключение Антонов подчеркнул, что в мире все еще есть страны, жители которых умирают от голода. Однако Вашингтон предпочитает вливать огромные средства на затягивание конфликта Москвы и Киева, продолжая кровопролитие и повышая уровень напряженности.

Москва неоднократно подчеркивала, что военная помощь Украине не изменит ход конфликта, а лишь затянет его. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие военную помощь для ВСУ, станут для российской армии законной целью.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее, писал 5-tv.ru, что Путин рассказал, как в зоне спецоперации горят немецкие танки Leopard.