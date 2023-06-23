Цель уничтожена: лучшее видео из зоны СВО за день

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Минобороны РФ показало кадры боевой работы российских артиллеристов и операторов беспилотников.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

Артиллеристы ЦВО уничтожили националистов на краснолиманском направлении. Получив координаты цели, расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» выдвинулись в район боевого применения.

Выполнили залп 122-мм реактивными снарядами по скоплению живой силы и легкобронированной технике, а также колонне грузовых автомобилей подвоза боеприпасов, находящихся на дистанции более 15 км.

Контроль поражения цели и корректировка огня осуществлялась при помощи разведывательных БЛА «Зала» и «Суперкам», данные с которых передавались непосредственно командиру артиллерийской батареи.

Кроме того, расчетом беспилотников одного из соединений ВДВ в лесном массиве был обнаружен взводный опорный пункт ВСУ, сковавший действия штурмовых отрядов десантников. Координаты позиций противника были переданы на пункт управления артиллерией ВДВ для их уничтожения.

Точным огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся в опорном пункте.

После первых выстрелов была осуществлена корректировка огня для нанесения максимального огневого поражения и уничтожена живая сила противника.

Тема:
Спецоперация
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