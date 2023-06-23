Москва ждет конкретных шагов: что Гросси и Лихачев обсуждали в Калининграде
Лихачев и Гросси обсудили в Калининграде безопасность Запорожской АЭС
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм; 5-tv.ru
ВСУ продолжают наносить удары как по станции, так и по прилегающей территории и объектам критической инфраструктуры.
Ядерную безопасность Запорожской АЭС обсуждали сегодня в Калининграде. Туда для консультаций прибыл генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Российскую делегацию возглавил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он отметил, что Москва ждет от секретариата МАГАТЭ конкретных шагов, направленных на предотвращение ударов ВСУ как по ЗАЭС, так и по прилегающей территории и объектам критической инфраструктуры. Также обсуждался вопрос водоснабжения атомной станции после разрушения плотины Каховской ГЭС из-за атак ВСУ.
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