Краснов доложил Путину о возбуждении дела о попытке вооруженного мятежа

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал провокационное видео с ложными обвинениями в адрес Минобороны РФ.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил главе государства Владимиру Путину о возбуждении уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа. В своем докладе президенту он также сообщил о законности соответствующих юридических действий. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Генеральный прокурор РФ Краснов доложил Путину в контексте возбуждения уголовного дела в связи с попыткой организации вооруженного мятежа», — заявил он.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность решения ФСБ и пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Фигуранту может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Пригожин распространил в сети видеозапись, на которой он обвиняет Минобороны РФ в нанесении ударов по его подразделениям. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что все подобные утверждения являются ложью и информационной провокацией. В ведомстве военнослужащих призвали не выполнять преступные приказы лидера «Вагнера», а также принять меры к его задержанию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генерал армии РФ Сергей Суровикин публично обратился к бойцам ЧВК.