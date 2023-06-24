Песков: Генпрокурор РФ Краснов доложил Путину о возбуждении дела о попытке вооруженного мятежа
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал провокационное видео с ложными обвинениями в адрес Минобороны РФ.
Генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил главе государства Владимиру Путину о возбуждении уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа. В своем докладе президенту он также сообщил о законности соответствующих юридических действий. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Генеральный прокурор РФ Краснов доложил Путину в контексте возбуждения уголовного дела в связи с попыткой организации вооруженного мятежа», — заявил он.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность решения ФСБ и пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Фигуранту может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Пригожин распространил в сети видеозапись, на которой он обвиняет Минобороны РФ в нанесении ударов по его подразделениям. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что все подобные утверждения являются ложью и информационной провокацией. В ведомстве военнослужащих призвали не выполнять преступные приказы лидера «Вагнера», а также принять меры к его задержанию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что генерал армии РФ Сергей Суровикин публично обратился к бойцам ЧВК.
- 24 июн
- Силовики круглосуточно докладывают Путину о мерах в связи с попыткой мятежа
- 24 июн
- Генерал армии РФ Суровикин призвал бойцов ЧВК «Вагнер» остановиться
- 24 июн
- Попытка очернить: зачем Украина хотела купить в России радиоактивный цезий-137
- 24 июн
- В Минобороны РФ заявили о подготовке ВСУ наступления на артемовском направлении
- 24 июн
- ВСУ стягивают резервы: как продвигается наступление армии России на Купянск
- 24 июн
- ФСБ призвала не выполнять преступные приказы главы ЧВК «Вагнер»
- 23 июн
- Москва ждет конкретных шагов: что Гросси и Лихачев обсуждали в Калининграде
- 23 июн
- ФСБ возбудила уголовное дело против Пригожина за призыв к вооруженному мятежу
- 23 июн
- Всеобщая мобилизация началась в Черниговской области Украины
- 23 июн
- «Бывает страшно»: девушка-гранатометчик рассказала про работу в зоне СВО
Читайте также
100%
0.47 91.49
-0.45
Нашли ошибку?