Политолог Мартынов о мятеже Пригожина: Непомерные амбиции завели на путь предательства

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 641 0

Эксперт подчеркнул — любая угроза армии является угрозой для государства, тем более во время проведения СВО.

Фото, видео: © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

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Основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на путь предательства завели непомерные амбиции. Такую позицию в беседе с 5-tv.ru озвучил политолог Алексей Мартынов.

«И, конечно, они будут себя включать и жестко, и какие там почетные звания были там, условные заслуги вряд ли помогут каким-то образом далее оправдаться. Поэтому если останутся живы, будут сидеть в тюрьме долго», — уверен Мартынов.

Обращение президента России Владимира Путина

Эксперт подчеркнул, что армия является государствообразующим институтом в России и это традиция сложившаяся за тысячелетие существования нашего государства. Поэтому любая угроза армии является угрозой для государства. Тем более во время проведения специальной военной операции (СВО).

«И точно абсолютно мятеж будет пресечен и очень жестко», — резюмировал политолог.

Накануне вечером Евгений Пригожин выступил с резкими заявлениями в адрес Минобороны РФ и обвинил в ракетно-бомбовом ударе по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер», после чего предпринял попытку военного мятежа. В свою очередь, в оборонном ведомстве опровергли данные сообщения, назвали их провокациями, а также подчеркнули, что ВС РФ продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с ВСУ.

Позднее ФСБ РФ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по статье «Организацию военного мятежа», за которую предусматривается наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. В Генпрокуратуре назвали решение правомерным и пообещали дать действиям основателя ЧВК «Вагнер» правовую оценку.

Утром 24 июня Владимир Путин обратился к россиянам, назвав происходящее предательством и изменой стране, а также напомнил о событиях 1917 года, когда интриги и политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением и распадом государства. Российский лидер пообещал защитить Россию от любых угроз, включая внутреннее предательство.

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