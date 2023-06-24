Лукашенко достиг договоренностей с главой ЧВК «Вагнер» в ходе переговоров

Белорусский лидер провел беседу с Пригожиным по согласованию с Россией.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко достиг договоренностей с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который допустил попытку военного мятежа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.
Уточняется, что Лукашенко вел переговоры с Пригожиным в течение дня по согласованию с российским президентом Владимиром Путиным. В результате стороны договорились не допускать развязывания «кровавой бойни» в России, а также остановить движение колонны бойцов ЧВК «Вагнер», которым между тем гарантировали безопасность.
В итоге, уточнили в пресс-службе, определен «выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации».
Президент России Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава государства прокомментировал начало мятежа, к которому призывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Российский лидер напомнил, что в ситуации глобального кризиса, как никогда раньше, важно быть сплоченными.
Путин подчеркнул, что в ситуации с Пригожиным имели место непомерные личные амбиции и интересы. Ситуацию глава государства назвал «ударом в спину» и подчеркнул, что все мятежники обязательно понесут наказание в соответствии с законом.
ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) записали видеообращение в поддержку Владимира Путина.
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