«Финансовый потолок»: в ЕС анонсировали увеличение объемов военной помощи Киеву

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23 0

Главы МИД ЕС одобрили увеличение объемов военной помощи Украине на 3,5 миллиарда евро

«Финансовый потолок»: в ЕС анонсировали увеличение объемов военной помощи Киеву

Фото: www.globallookpress.com / Oz Suguitan

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Тема:
Спецоперация

Решение принято с целью обеспечения финансовой устойчивости и предсказуемости Европейского фонда мира в долгосрочной перспективе.

Главы МИД 27 европейских стран одобрили увеличение объемов военной помощи Украине. Потолок будет сдвинут на 3,5 миллиарда евро. К такому решению пришли участники заседания Совета ЕС, который состоялся в Люксембурге.

Речь идет о финансировании киевского режима из Европейского фонда мира, который Брюссель использует для оплаты поставок вооружения в зону СВО.

«Сегодня совет принял решение об увеличении общего финансового потолка Европейского фонда мира на 3,5 миллиарда евро», — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Европейские дипломаты отметили, что принятая мера позволит обеспечить финансовую устойчивость и предсказуемость фонда. В их заявлении поясняется, что шаг был предпринят также с целью сохранения «глобального географического охвата» и способности Евросоюза оперативно реагировать на конфликтные ситуации.

Средства на финансирование нужд ВСУ выделяются из Европейского фонда мира раз в несколько месяцев. В среднем фонд выделяет по 500 миллионов евро на то, чтобы обеспечить украинских нацистов оружием.

Москва неоднократно подчеркивала, что военная помощь Украине не повлияет на ход СВО, а лишь затянет конфликт и повлечет лишние жертвы.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД Венгрии заявил о «военном психозе» в Европе.

Тема:
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