«За кулисами»: в НАТО конфликт с Россией тайно признали катастрофой

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 30 0

Правозащитник Барака: в НАТО тайно признали катастрофу из-за конфликта с РФ

«За кулисами»: в НАТО конфликт с Россией тайно признали катастрофой

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Тема:
Спецоперация

Минские соглашения были уловкой Вашингтона и Брюсселя для накачки Украины. Получилось ли у Запада реализовать планы?

Лидеры НАТО между собой шепчут о том, что конфликт с Россией стал для альянса катастрофой. Об этом американский политик и бывший кандидат в вице-президенты от партии зеленых Аджаму Барака написал в своем аккаунте в Twitter.

Политический деятель назвал ложью слова президента США Джо Байдена о небывалом сплочении в НАТО. По словам Барака, американский лидер не просто ошибается, но и намерено лжет.

«За кулисами некоторые члены альянса признают катастрофу», — заявил он.

В Североатлантическом альянсе начали осознавать, что военные планы США, нацеленные против РФ, не играют на руку НАТО, пояснил Барака.

Экс-кандидат в вице-президенты неоднократно высказывал критику в адрес руководства Вашингтона. По его словам, Запад нагло использовал Минские соглашения, чтобы подготовить Киев в противостоянию с Москвой.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД Венгрии заявил о «военном психозе» в Европе.

Тема:
Спецоперация
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