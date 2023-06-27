Начнут беречь резервы: названы сроки прекращения контрнаступления ВСУ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 69 0

Военный эксперт Шурыгин: контрнаступление ВСУ завершится через полторы-две недели

Начнут беречь резервы: названы сроки прекращения контрнаступления ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Боевики, по мнению эксперта, постараются перейти после к активной обороне.

Контрнаступление ВСУ будет продолжаться еще полторы-две недели. Об этом «Известиям» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

«По крайней мере, до 11 июля, до очередного совещания по Украине (на саммите НАТО в Вильнюсе — Прим. ред.), они точно будут пытаться это делать», — отметил специалист.

После этого Украина, считает Шурыгин, предпримет попытку сохранить резервы из-за прекращения крупных поставок техники и вооружений из стран Запада. Затем украинские неонацисты перейдут к активной обороне, добавил эксперт.

ВСУ, по его мнению, не обладают достаточными силами для мощного контрнаступления на каком-либо из направлений. Отсутствие результата при этом приводит к тому, что те пытаются безуспешно пробиться локально на различных участках фронта.

Однако армия России обладает достаточными силами для того, чтобы растягивать резервы ВСУ ударами, держа боевиков в постоянном напряжении, резюмировал Шурыгин.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США назвали оружие ВС РФ, остановившее ВСУ.

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