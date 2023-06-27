В отношении бывшего доцента СПбГУ возбуждено уголовное дело за реабилитацию нацизма
Историк Михаил Белоусов высказался в поддержку украинских националистов во время траура по студенту вуза, погибшего в ходе СВО.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
В отношении бывшего преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Михаила Белоусова возбуждено уголовное дело. Как сообщили в Следственном комитете, историка подозревают в реабилитации нацизма.
По данным следствия, Белоусов публично отрицал факты, установленные Международным военным трибуналом. Он заявил, что вся история сфальсифицирована. Делал он это в ходе выступления на заседании Студенческого совета, прямо перед студентами и преподавателями вуза.
«Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в СК РФ.
Уголовное дело возбуждено по статье о реабилитации нацизма. Следователи обнаружили все признаки преступления, предусмотренного пунктом «а» частью второй статьи 354.1 УК РФ.
Весной в социальных сетях появились провокационные заявления Белоусова, который критиковал специальную военную операцию в Донбассе и поддерживал националистов ВСУ (Вооруженные силы Украины). Все это говорилось на фоне траура по погибшему в ходе СВО студенту СПбГУ Федору Соломонову.
В Минобрнауки произошедшую ситуацию назвали безобразной. Заминистра Константин Могилевский назвал поведение Белоусова вульгарной попыткой привлечь к себе внимание. К тому же, Могилевский ничего не слышал о научных достижениях историка, потому не может приравнять его к настоящим профессионалам и патриотам, работающим в СПбГУ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что учительницу в Праге затравили за поддержку России.
- 27 июн
- «Не ожидали»: в США рассказали, что поразило ВСУ при попытке контрнаступления
- 27 июн
- Диверсанты попытались прорваться на территорию Белгородской области
- 27 июн
- Путин назвал потери киевского режима с начала контрнаступления
- 27 июн
- Защитники Донбасса уничтожили узел связи 110-й мехбригады ВСУ под Авдеевкой
- 27 июн
- Российские военные за сутки отразили три атаки ВСУ в районе Времевского выступа
- 27 июн
- В Кремле оценили возможность начала переговоров по Украине в июле
- 27 июн
- «Решительное наступление»: в США спрогнозировали дальнейшие шаги Путина
- 27 июн
- Сначала она даже не поверила: мама приехала на выпускной дочери из зоны СВО
- 27 июн
- Вычислили с дронов: российский десант разгромил опорный пункт ВСУ
- 27 июн
- ВС РФ уничтожили бронированную машину ВСУ при помощи управляемой ракеты — видео
Читайте также
43%
0.58 92.30
0.81
Нашли ошибку?