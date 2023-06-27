Путин назвал потери киевского режима с начала контрнаступления

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 67 0

Только на ореховском направлении боевики потеряли 280 единиц техники.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Киев с момента так называемого контрнаступления потерял 295 танков и 780 бронемашин. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными.

Он отметил, что только на ключевом для Украины ореховском направлении за семь дней противник потерял 280 единиц техники — 41 танк, 102 бронемашины и другие виды вооружения.

«Это в значительной степени результат вашей работы и работы ваших боевых товарищей. И за это, конечно, тоже отдельные слова благодарности», — добавил Путин.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы РФ ликвидировали узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ в Донецкой народной республике.

Тема:
Украинское контрнаступление
27 июн
«Решительное наступление»: в США спрогнозировали дальнейшие шаги Путина
27 июн
Вычислили с БПЛА: десант ВС РФ разгромил опорный пункт ВСУ в зоне СВО
27 июн
Появились кадры подрыва на мине американского броневика ВСУ Oshkosh
27 июн
Начнут беречь резервы: названы сроки прекращения контрнаступления ВСУ
26 июн
В ДНР заявили, что контрнаступление ВСУ обернулось в пользу России
26 июн
«Массовый убийца»: в США назвали оружие ВС РФ, остановившее ВСУ
26 июн
«Отстает от расписания»: Белый дом трезво оценил результаты контрнаступления ВСУ
26 июн
В США подтвердили потерю Киевом более 15% обещанных БМП Bradley в зоне СВО
26 июн
В Херсонской области опровергли закрепление ВСУ на левом берегу Днепра
26 июн
Экипаж Ка-52 уничтожил бронетехнику ВСУ на запорожском направлении — видео
+21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
84.66
0.58 92.30
0.81
Не торговаться — не уважать продавца: китайский совет дня на вторник, 27 ...

Последние новости

15:31
В ЮАР прокомментировали возможное участие Путина в саммите БРИКС
15:28
Сколько стоят православные реликвии: кто руками Киева грабит Лавру
15:23
Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный
15:16
Путин: содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством
15:11
Путин назвал потери киевского режима с начала контрнаступления
15:04
Путин: особую роль в подавлении мятежа сыграли военные Минобороны

Сейчас читают

Живущая в съемной квартире звезда "Кадетства" Захарова развенчала миф о богатстве актеров
«Большая проблема во всем мире»: как столичным врачам удалось снизить уровень смертности от рака
«Работаем над этим»: Регина Тодоренко планирует стать мамой девочки
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео