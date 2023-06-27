Путин назвал потери киевского режима с начала контрнаступления

Киев с момента так называемого контрнаступления потерял 295 танков и 780 бронемашин. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными.

Он отметил, что только на ключевом для Украины ореховском направлении за семь дней противник потерял 280 единиц техники — 41 танк, 102 бронемашины и другие виды вооружения.

«Это в значительной степени результат вашей работы и работы ваших боевых товарищей. И за это, конечно, тоже отдельные слова благодарности», — добавил Путин.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы РФ ликвидировали узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ в Донецкой народной республике.