«Не ожидали»: в США рассказали, что поразило ВСУ при попытке контрнаступления

Экс-разведчик Риттер: ВСУ были поражены жестким отпором военных РФ
Фото: www.globallookpress.com / Vyacheslav Madiyevskyy
Американский эксперт рассказал про одну из русских тактик — она крайне рискованная, но разумная.
Украинские нацисты были поражены жестким отпором, с которым ВС РФ встретили их начатое контрнаступление. По словам бывшего разведчика США Скотта Риттера, ВСУ не ожидали такого уровня обороноспособности российской армии. Об этом он рассказал в беседе с журналистом Ричардом Медхерстом.
Риттер заявил, что армия РФ стала одной из самых сильных и профессиональных в Европе. По его словам, мобилизованные русские хорошо подготовлены к ведению боевых действий, но это не единственное их преимущество.
«Они еще и, черт возьми, очень храбрые, они стоят твердо. Украинцы говорят: «Мы ожидали, что эти парни побегут, но они сражаются за каждый дюйм», — прокомментировал экс-разведчик.
Риттер оценил одну из применимых ВС РФ тактику — она достаточно рискованная, но позволяет добиться хороших результатов. По словам военного эксперта, российские солдаты подпускают противника к себе поближе, чтобы громить их было удобнее.
Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США назвали оружие ВС РФ, остановившее ВСУ.
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