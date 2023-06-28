«Такие разные, но родные»: Ольга Бузова поделилась детским фото с сестрой
Ольга Бузова опубликовала архивную фотографию со старшей сестрой
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Поклонники считают, что родственница звезды очень похожа на их маму.
Сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой — Анна — 27 июня праздновала юбилей. Ей исполнилось 35 лет. По случаю праздника знаменитость выложила в своем блоге архивное фото с близкой родственницей.
Снимок можно увидеть в материале издания Газета.ру. На кадре две еще совсем маленькие сестры позируют на камеру в праздничных нарядах с мишурой на голове: нетрудно догадаться, что фото сделано в канун Нового года.
«Такие разные, но родные. С днем рождения, моя кровиночка. Будь счастлива, здорова и любима. P. S. Традиционно ставлю архивчик из наших фото. Выбираем лучший кадр», — подписала публикацию исполнительница.
Фанаты Бузовой решили присоединиться к поздравлениям, отправив Анне добрые слова и пожелания. Поклонники также отметили, что сестра звезды очень похожа на их маму Ирину.
«Ольга — папина дочка, а Анечка — мамина. Красотки»;
«Красивые девочки»;
«Вы самые лучшие сестренки», — написали подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова опозорилась на концерте в Омске.
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