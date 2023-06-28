«Такие разные, но родные»: Ольга Бузова поделилась детским фото с сестрой

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Аделина Ким
Аделина Ким 57 0

Ольга Бузова опубликовала архивную фотографию со старшей сестрой

«Такие разные, но родные»: Ольга Бузова поделилась детским фото с сестрой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Тема:
Ольга Бузова

Поклонники считают, что родственница звезды очень похожа на их маму.

Сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой — Анна — 27 июня праздновала юбилей. Ей исполнилось 35 лет. По случаю праздника знаменитость выложила в своем блоге архивное фото с близкой родственницей.

Снимок можно увидеть в материале издания Газета.ру. На кадре две еще совсем маленькие сестры позируют на камеру в праздничных нарядах с мишурой на голове: нетрудно догадаться, что фото сделано в канун Нового года.

«Такие разные, но родные. С днем рождения, моя кровиночка. Будь счастлива, здорова и любима. P. S. Традиционно ставлю архивчик из наших фото. Выбираем лучший кадр», — подписала публикацию исполнительница.

Фанаты Бузовой решили присоединиться к поздравлениям, отправив Анне добрые слова и пожелания. Поклонники также отметили, что сестра звезды очень похожа на их маму Ирину.

«Ольга — папина дочка, а Анечка — мамина. Красотки»;

«Красивые девочки»;

«Вы самые лучшие сестренки», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова опозорилась на концерте в Омске.

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