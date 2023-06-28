Пранкеры Вован и Лексус разыграли теневых министров Великобритании и Канады

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 59 0

Иностранные политические деятели поразили общественность своими заявлениями. Первый продемонстрировал вопиющее незнание географии, второй — предупредил об угрозах в Арктике со стороны РФ.

Пранкеры Вован и Лексус разыграли теневых министров Великобритании и Канады

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Тема:
Спецоперация

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные по тандему Вован и Лексус, разыграли теневых министров иностранных дел Канады и Великобритании. Отснятое видео они опубликовали в своем официальном паблике в социальной сети «ВКонтакте».

В разговоре с британским теневым министром Дэвидом Линдоном Лэмми пранкеры представились экс-главой Украины Петром Порошенко. Лэмми в рамках бесед признался, что Лейбористская партия, которую он представляет, планирует к 2025 году возглавить правительство страны. Теневой министр выразил надежду, что к этому моменту Россию удастся оттеснить с территории Украины, а стороны конфликта сядут за стол переговоров.

«Мы безусловно обеспечили увеличение поставок военной техники, оборудования. Нужно признать, что 2023 год будет очень тяжелым. И боевые действия сильно затянутся», — добавил он.

Лэмми также заявил, что принятие Украины в НАТО по ускоренной процедуре может отрицательно повлиять на возможность дипломатии с российской стороной и обещанное обеспечение безопасности от ЕС.

Вован и Лексус Вован и Лексус. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Британский политик продемонстрировал вопиющие незнание географии. Он на полном серьезе сообщил, что Лондон никогда не признает Урал и Дагестан российскими территориями. По его мнению, они всегда принадлежали Украине.

Министр Канады Майк Чонг в беседе с пранкерами рассказал об обеспокоенности властей угрозами РФ со стороны Арктики. Однако выход есть — решить проблему поможет сотрудничество с США в разморозке создания системы раннего оповещения ПВО на северных канадских территориях. Потребуется около 15 миллиардов долларов, но Канада готова платить, чтобы защитить себя от России, заключил Чонг.

Ранее 5-tv.ru писал, как пранкеры Вован и Лексус вывели экс-главу Франции Олланда на откровенный разговор.

Тема:
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