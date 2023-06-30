Трутнев рассказал о чиновниках, решивших отправиться добровольцами в зону СВО

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 296 0

Полпред Юрий Трутнев: добровольцы-участники СВО сдают экзамен на преданность стране

Трутнев рассказал о чиновниках, решивших отправиться добровольцами в зону СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Тема:
Спецоперация

Часть работников Минвостокразвития России и Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) решили пойти на фронт.

Государственный служащий должен быть готов к любой задаче, связанной с защитой Родины, и сегодня она выполняется силами всей страны на поле боя. По мнению заместителя председателя правительства РФ, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, победа РФ в спецоперации — важная задача для любого гражданина нашей страны. В интервью aif.ru он поддержал чиновников, отправляющихся на фронт добровольцами.

Трутнев провел встречу с работниками Минвостокразвития России и Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), решившими присоединиться к российским бойцам в зоне спецоперации, чтобы внести свой вклад в победу. Упомянутые ведомства, по словам полпреда, с первых дней конфликта помогали военнослужащем и беженцам из Мариуполя.

«Я плохо воспринимаю слово „чиновник“, а всегда говорю, что состою на государственной службе, работаю в команде президента Российской Федерации. Сейчас группа наших сотрудников, которые имеют за плечами военный опыт, приняли решение пойти добровольцами в зону СВО, чтобы помочь приблизить нашу победу. Мы гордимся ими», — сказал Трутнев.

Как отметил политик, уход части госслужащих не повлияет на эффективность работы ведомств. При этом Трутнев добавил, что, конечно, работать придется напряженнее. Но победа в спецоперации сейчас важнее, поскольку она создаст условия для безопасности России.

«Рабочие места за ними (работниками. — Прим. ред.) будут сохранены. Более того, мы с министром взяли на себя обязательство по возвращению добровольцев рассмотреть возможность их повышения в должности, поскольку они сдают главный экзамен — экзамен на преданность стране», — заключил Трутнев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США заявили о вероятности скорой передачи оперативно-тактических ракет ATACMS Украине.

Тема:
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