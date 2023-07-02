Украина намерена получить еще миллиард долларов от МВФ до конца 2023 года

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 51 0

Фонд планировал за четыре года выплатить Киеву 15 миллионов. За минувший год в страну ушло уже порядка пяти, и это не конечная цифра.

Украина намерена получить еще миллиард долларов от МВФ до конца 2023 года

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Спецоперация

Киев намерен успеть получить от Международного валютного фонда еще около одного миллиарда долларов до конца 2023 года. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил советник президента Украины Олег Устенко.

Программа помощи киевскому режиму со стороны МВФ была рассчитана на четыре года. Согласно планам, фонд должен выл выделить на нужды Незалежной 15 миллиардов долларов. По словам Устенко, страна уже получила треть за минувший год, и это не конец.

«Сейчас еще около одного миллиарда долларов до конца года мы можем получить дополнительно к тем средствам», — анонсировал он в бесед с журналистам.

Совет директоров МВФ ранее провел обзор программы финансовой помощи Киеву и принял решение произвести новую выплату размером 890 миллионов долларов.

Москва неоднократно обращалась к западным странам и сообщала им, что любые формы помощи киевскому режиму не изменят ход СВО, а лишь повлекут лишние жертвы и затянут конфликт.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЕС анонсировали увеличение объемов военной помощи Киеву за счет Европейского фонда мира.

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