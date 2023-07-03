«Откуда грудь?» — Бузова показала внезапно выросшие формы

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 1 430 0

Ольга Бузова показала увеличившуюся рудь в купальнике

«Откуда грудь?» — Бузова показала внезапно выросшие формы

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Ольга Бузова

Артистка завершила июнь откровенной фотосессией в купальнике.

Телеведущая и певица Ольга Бузова в очередной раз произвела фурор среди поклонников. Знаменитость, которая часто попадает под раздачу подписчиков, на этот раз не перестает получать комплименты. 

По вкусу фолловерам пришлись светлые кудри звезды и аппетитные формы. Первым делом фанаты обратили внимание на грудь звезды — если раньше теледива не могла похвастаться этой частью тела, то теперь Ольга пополнила ряды пышногрудых красавец. По крайней мере, такое впечатление производят ее последние фото в купальнике, сделанные во время съемок одного из телепроектов.

«Откуда грудь взялась?»;

«Оля стала очень женственна»;

«Олечка в самом соку и расцвете»;

«Откуда грудь вошла в кадр?» — пишут подписчики.

Обсуждая яркие кадры, фолловеры, как всегда, выдвинули свои версии преображения звезды. Одни подумали, что артистка наконец-то в положении, другие объяснили это набором лишних кило, а третьи — фотошопом. Сама певица комментировать метаморфозы никак не стала, лишь пояснив, что показывает первые июньские фото в купальнике. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова не примет обратно ушедших от нее партнеров. 

 

 

Тема:
Ольга Бузова
2 июл
«Лучше не уходить!» — Бузова предостерегла потенциальных партнеров
28 июн
«Такие разные, но родные»: Ольга Бузова поделилась детским фото с сестрой
23 июн
«Верьте людям»: Ольгу Бузову легко обмануть
22 июн
«Я не думаю, я просто делаю»: почему Ольге Бузовой легко живется
19 июн
Журналистка Лаура Джугелия в свой день рождения третий раз стала мамой
17 июн
«Вмешательство было»: могло ли лицо Ольги Бузовой отечь из-за филлеров
16 июн
Бузова в образе императрицы, Крайнова — Клеопатры: вызов на премии «Золотой хит»
16 июн
«Хорошо забытое старое»: Бузова посетила премию в средневековом образе
16 июн
«Я ем сосиску в тесте на заправках»: Бузова заявила, что у нее нет никакой диеты
15 июн
Тряслись коленки: Бузова тяжело переживала развод с Тарасовым
+22° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
88.38
1.35 96.02
0.91
Медленное пробуждение — залог ясного ума: китайский совет дня на понедель...

Последние новости

12:23
«Победа» открыла продажу авиабилетов на рейсы зимнего расписания
12:12
Рассекречена личность подозреваемого в подготовке покушения на главу Крыма
12:06
Непроходимые озера: мощная стихия обрушилась на улицы Санкт-Петербурга
11:59
Лукашенко возложил цветы у «Кургана Славы» в День независимости Белоруссии
11:54
VK и «Таврида. АРТ» представили образовательную программу по личному бренду
11:48
ВСУ обречены: российские артиллеристы зачистили укрепрайон на запорожском направлении

Сейчас читают

«Наш ответ украинскому контрнаступлению»: бойцы ОБТФ «Каскад» уничтожают врага
Медицина бессильна: 69-летняя Любовь Успенская отчаянно пытается омолодиться
«Мне за это стыдно»: в школе Пашу издевался над слабыми
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео