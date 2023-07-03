Артистка завершила июнь откровенной фотосессией в купальнике.

Телеведущая и певица Ольга Бузова в очередной раз произвела фурор среди поклонников. Знаменитость, которая часто попадает под раздачу подписчиков, на этот раз не перестает получать комплименты.

По вкусу фолловерам пришлись светлые кудри звезды и аппетитные формы. Первым делом фанаты обратили внимание на грудь звезды — если раньше теледива не могла похвастаться этой частью тела, то теперь Ольга пополнила ряды пышногрудых красавец. По крайней мере, такое впечатление производят ее последние фото в купальнике, сделанные во время съемок одного из телепроектов.

«Откуда грудь взялась?»;

«Оля стала очень женственна»;

«Олечка в самом соку и расцвете»;

«Откуда грудь вошла в кадр?» — пишут подписчики.

Обсуждая яркие кадры, фолловеры, как всегда, выдвинули свои версии преображения звезды. Одни подумали, что артистка наконец-то в положении, другие объяснили это набором лишних кило, а третьи — фотошопом. Сама певица комментировать метаморфозы никак не стала, лишь пояснив, что показывает первые июньские фото в купальнике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова не примет обратно ушедших от нее партнеров.