В Минобороны РФ заявили о четырех беспилотниках, сбитых в Новой Москве

В Минобороны РФ заявили о пяти вражеских беспилотниках, сбитых в Новой Москве и области. В заявлении оборонного ведомства отмечалось, что в результате случившегося пострадавших нет.

«Утром пресечена попытка Киева ударить пятью БПЛА по объектам в Московской области и Новой Москве. Четыре БПЛА уничтожены на территории Новой Москвы средствами ПВО. Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области», — подчеркивалось в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала США, Францию и Британию причастными к преступной деятельности Киева. Она напомнила, что эти страны на прямую финансируют терроризм, являясь при этом постоянными членами Совбеза ООН.