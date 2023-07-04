В Минобороны РФ заявили о четырех беспилотниках, сбитых в Новой Москве

Очевидцы сообщали о множестве сильных хлопков в нескольких районах. В МИД России назвали случившееся актом терроризма.
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
В Минобороны РФ заявили о пяти вражеских беспилотниках, сбитых в Новой Москве и области. В заявлении оборонного ведомства отмечалось, что в результате случившегося пострадавших нет.
«Утром пресечена попытка Киева ударить пятью БПЛА по объектам в Московской области и Новой Москве. Четыре БПЛА уничтожены на территории Новой Москвы средствами ПВО. Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области», — подчеркивалось в сообщении.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала США, Францию и Британию причастными к преступной деятельности Киева. Она напомнила, что эти страны на прямую финансируют терроризм, являясь при этом постоянными членами Совбеза ООН.
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