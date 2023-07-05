В Киеве памятник «Родина-мать» подсветили цветами флага США

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 59 0

Таким образом власти Киева поздравили Вашингтон с Днем независимости.

В Киеве памятник «Родина-мать» подсветили цветами флага США

Фото: Reuters / ALINA SMUTKO

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Тема:
Украинский кризис

Памятник «Родина-мать», который возвели в Киеве в 1981 году, подсветили в цвета государственного флага США и Украины. Соответствующее фото и видео опубликовало в Telegram-канале украинское издание «Страна».

Таким образом власти Киева поздравили Вашингтон с Днем независимости, который отмечается в США 4 июля.

Монумент расположен на правом берегу Днепра, на территории местного Музея истории Украины во Второй мировой войне. На данный момент он считается самым высоким памятником в Европе, его высота — 102 метра, вес 13 тонн, а размеры — 13 на 8 метров. Его создатель — советский скульптор Евгений Вучетич.

В 2015 году киевский режим начал проводить декоммунизации» Украины. В 2021 году была инициативу преобразовать памятник в статую Архистратига Михаила. Однако в июле 2022 года было принято решение заменить герб Советского Союза на щите на герб Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе провал ВСУ сравнили с высадкой союзников в Нормандии.

Тема:
Украинский кризис
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