«Огромные потери»: Патрушев указал на безразличие НАТО к судьбе Украины

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 45 0

Патрушев: контрнаступление Украины привело к огромным потерям ВСУ

«Огромные потери»: Патрушев указал на безразличие НАТО к судьбе Украины

Фото: © РИА Новости / Арам Нерсесян

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Тема:
Спецоперация

В Совбезе отметили — «разрекламированная» акция сильно смогла ударить только в свои ворота.

Анонсированное контрнаступление ВСУ привело к огромным потерям киевского режима. Об этом сообщил глава Совета безопасности РФ Николай Путрушев в рамках выступления на совещании по вопросам обеспечения нацбезопасности в Южном федеральном округе.

По словам Патрушева, с начала «разрекламированной» операции противника ущерб был нанесен не только его живой силе, но и технике. Он отметил, что это доказывает полное безразличие НАТО и, в частности США, к судьбе Незалежной и ее населения.

«Начавшееся украинское наступление уже привело к огромным потерям ВСУ», — приводит его словам агентство ТАСС.

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Патрушев сообщил об усилении военных угроз для России со стороны НАТО.

Тема:
Спецоперация
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