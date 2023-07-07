Штурмовики ЦВО уничтожили превосходящие силы ВСУ под Красным Лиманом
Пять националистов российские бойцы взяли в плен.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Шесть штурмовиков Центрального военного округа разгромили превосходящую группу противника на краснолиманском направлении и взяли пять боевиков ВСУ в плен. Об этом сообщили в Минобороны России.
Там пояснили, что перед бойцами командование поставило задачу пробраться под огнем противника к позициям мотострелков и доставить им боеприпасы и средства противотанковой борьбы. На место российские военнослужащие выдвинулись ночью по густому лесу и под взрыв минометов.
«Видимость нулевая, метр-два. Все делалось на ощупь. Мы подошли к группе из трех человек. <…> И слышу, что в соседней группе акцент не русский. Соответственно, сделал для себя заметку. В дальнейшем у одного из обнаруженных обнаружил скотч некрасного цвета и понял, что не наш. Как убедился, что парни готовы, снял оружие с предохранителя и закричал, что это украинцы», — рассказал подробности один из штурмовиков с позывным «Гуф».
В ответ боевики, поняв, что их раскусили, попытались оказать сопротивление, а сам командир хотел подорвать себя и российских бойцов. По итогам все сопротивляющиеся были уничтожены, ранен один солдат и еще четверо боевиков 95-й бригады были взяты в плен.
Следом группа военнослужащего с позывным «Камаз» вместе с пленными доставила на опорный пункт дополнительный боекомплект. А потом привела пленных на исходную точку, откуда стартовали бойцы.
Всех штурмовиков, участвовавших выполнении боевой задачи, наградили за мужество и героизм. Так, командир группы был награжден орденом Мужества, остальные — медалями «За отвагу».
Ранее 5-tv.ru показывал лучшее видео из зоны СВО за день.
- 7 июл
- Очень много информации: что «расскажет» трофейная британская ракета Storm Shadow
- 7 июл
- «Мы вернулись, мы дома»: как российских бойцов спасали из украинского плена
- 7 июл
- Грозные российские боевые машины в действии: лучшее видео из зоны СВО за день
- 7 июл
- США пообещали при отправке кассетных боеприпасов Киеву выбирать «более эффективные»
- 7 июл
- По зову сердца: раненый боец женился на невесте в военном госпитале Бурденко
- 6 июл
- Российские военные захватили ценный трофей — ракету Storm Shadow
- 6 июл
- Как российские танки «раскатывают» позиции ВСУ на донецком направлении
- 6 июл
- «Небо закрыть не могут»: по Зеленскому был нанесен мощный удар из-за слабых систем ПВО
- 6 июл
- Экспертов недостаточно: Зеленский вступил в заочную перепалку с Гросси по ЗАЭС
- 6 июл
- Взломали оборону: ВСУ не могут разгадать секрет российских бомб
Читайте также
69%
2.23 100.72
2.31
Нашли ошибку?