Земфира* подала жалобу на отказ суда снять с нее статус иноагента

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 53 0

Знаменитая певица уехала из страны с началом спецоперации на Украине.

Земфира* подала жалобу на отказ суда снять с нее статус иноагента

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Тема:
Спецоперация

Земфира* подала жалобу на отказ суда снять с нее статус иноагента. Знаменитая певица уехала из страны с началом спецоперации на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что артистка была внесена в реестр физических лиц — иноагентов 10 февраля. Ее интересы в России представляет адвокат, который попытался обжаловать вердикт, но претензию отклонили.

Земфира покинула Россию вместе с подругой-режиссером Ренатой Литвиновой в марте 2022-го и обосновалась в Париже. Впервые она прокомментировала ситуацию в октябре прошлого года. Во время выступления сказала, что каждый день молится о прекращении спецоперации. Артистка также спела композицию «Не стреляйте», которую обычно не включает в программу шоу.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

* — признана физлицом-иноагентом в России.

Тема:
Спецоперация
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