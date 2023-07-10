Посольство РФ заявило о фактическом признании США в военных преступлениях

Американская администрация фактически призналась в том, что Соединенные Штаты совершают военные преступления в ходе украинского конфликта. Так наше посольство в Вашингтоне прокомментировало заявление координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби в связи с передачей Киеву кассетных боеприпасов.

Тот накануне в интервью ABC допустил, что возможны жертвы среди гражданского населения из-за использования такого типа оружия.

«Чиновник де-факто признался в совершении Соединенными Штатами военных преступлений в ходе украинского конфликта. Открыто заявил, что от американского оружия кассетного типа будут погибать мирные граждане. В извращенном представлении сотрудника Белого дома, это приносит „меньший вред“, нежели действия России», — говорится в комментарии российского посольства в Вашингтоне.

В диппредставительстве подчеркнули, что США руками украинских военных готовы уничтожать все живое вдали от собственных границ.

7 июля Белый дом объявил о передаче киевскому режиму кассетных боеприпасов. Каждый снаряд состоит из нескольких мини-бомб, которые при взрыве разлетаются на огромные расстояния и поражают большую площадь. Они не всегда срабатывают сразу, люди могут подрываться на них даже спустя десятилетия. В Минобороны Украины объявили, что якобы не будут использовать их для ударов по гражданским объектам и российской территории. При этом атаки по новым регионам нашей страны — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в Киеве допустили.