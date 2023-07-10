Бойцы группировки «Юг» отбили атаки ВСУ на трех направлениях

Российские бойцы не допустили прорыв линии обороны Вооруженными силами Украины (ВСУ) сразу на трех направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«В течение суток продолжали отражать попытки штурмовых подразделений ВСУ прорвать оборону на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Так, российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы и огненного вооружения противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Часов Яр и Константиновка.

Также были уничтожены оружия и боевая техника 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке. Кроме того, был нанесен удар по району сосредоточения вооружения 91-й и 115-й механизированных бригад на соледаро-артемовском с помощью РСЗО «Торнадо-С».

Экипажем тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» были уничтожены скопления живой силы противника в районах населенных пунктов Ягодное и Миньковка.

Армия России продолжает выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как российские бойцы отражают попытки контрнаступления ВСУ.