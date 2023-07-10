Бойцы группировки «Юг» отбили атаки ВСУ на трех направлениях

|
Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 31 0

Авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы и огненного вооружения противника.

Бойцы группировки «Юг» отбили атаки ВСУ на трех направлениях

Фото: © РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Российские бойцы не допустили прорыв линии обороны Вооруженными силами Украины (ВСУ) сразу на трех направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«В течение суток продолжали отражать попытки штурмовых подразделений ВСУ прорвать оборону на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Так, российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы и огненного вооружения противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Часов Яр и Константиновка.

Также были уничтожены оружия и боевая техника 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке. Кроме того, был нанесен удар по району сосредоточения вооружения 91-й и 115-й механизированных бригад на соледаро-артемовском с помощью РСЗО «Торнадо-С».

Экипажем тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» были уничтожены скопления живой силы противника в районах населенных пунктов Ягодное и Миньковка.

Армия России продолжает выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как российские бойцы отражают попытки контрнаступления ВСУ.

Тема:
Спецоперация
10 июл
Пошли на штурм: как российские бойцы выбивают боевиков ВСУ из Белогоровки
10 июл
«Ночной охотник»: лучшее видео из зоны СВО за день
10 июл
Посольство РФ заявило о фактическом признании США в военных преступлениях
10 июл
Зеленский: Байден мог бы закончить конфликт на Украине за пять минут, но Киев не согласен
10 июл
Взрыв прогремел в городе Николаев на Украине
10 июл
«Много жизней будет спасено»: «Народный фронт» передал лодки бойцам РФ на Днепре
9 июл
Под шквальным огнем: как российские бойцы отражают попытки контрнаступления ВСУ
9 июл
Последний оплот: как российские военные отбивают попытки атак ВСУ у Угледара
9 июл
Российские военные уничтожили еще одного «Вампира» под Донецком
9 июл
«Признание слабости»: всего один шаг доказал страх США перед Россией
+19° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
91.69
-0.88 99.82
-0.90
Будьте благосклонны к смелым начинаниям: китайский совет дня на понедельн...

Последние новости

7:22
Пошли на штурм: как российские бойцы выбивают боевиков ВСУ из Белогоровки
7:15
Тот еще фрукт: 10 лучших лайфхаков использования апельсиновой цедры в быту
7:06
Культура вождения: как вести себя в пробке
6:52
Бойцы группировки «Юг» отбили атаки ВСУ на трех направлениях
6:39
Брак с Беном Аффлеком трещит по швам? Дженнифер Лопес обратилась к адвокату по разводам
6:25
В Петербурге горит склад на площади 3,5 тысячи квадратных метров

Сейчас читают

Как выглядят улицы Сочи после мощного ливня — видео
Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией
«Теперь я папа дважды!» — Алексей Чумаков поблагодарил жену за второго ребенка
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео