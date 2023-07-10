Пустили как «живой щит»: российский доброволец рассказал о пытках в плену ВСУ

Украинские боевики угрозами и побоями пытались добиться от военнослужащего недостоверных высказываний на камеру.

Российский доброволец с позывным «Топаз», отправившийся в зону спецоперации, рассказал о пытках в украинском плену. Там военнослужащий терпел регулярные побои и угрозы.

«Избивали чисто по телу, оно у меня такое желтое стало. По лицу не били, потому что дня через три приехал репортер», — цитирует бойца РИА Новости.

Боевики, взявшие его в плен, принуждали его публично на камеру признаться, что Россия якобы стреляет в мирных людей. Дальше пленник должен был объявить о переходе в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и том, что навсегда оставляет родную страну.

«Там рядом журналист был, он сказал, что если ты не скажешь, что тебе говорят, я тебя завалю», — рассказал «Топаз».

В итоге его вместе с еще одним пленником решили использовать как «живой щит» впереди своей группы. В ходе одного из боев россиянину удалось сбежать. Второй военнослужащий, к сожалению, погиб.

Россия продолжает выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил о ее начале 24 февраля 2022 года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Страны ЕС и НАТО, в свою очередь, в ответ на это объявили РФ «войну».

Ранее 5-tv.ru писал, что с подконтрольной Киеву территории из плена возвращены 45 российских военных.