Боевики киевского режима больше не смогут продолжать военные действия. Но почему?

Запасов становится все меньше. Неспособность западных союзников поставлять Киеву боеприпасы в необходимом количестве приведут к поражению боевиков уже этой зимой. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон YouTube-каналу Judging Freedom.

«Спорный вопрос, что будет с Украиной после декабря. Считаю, что у нее нет шансов продолжать военные действия из-за потерь среди личного состава и нехватки вооружений», — заявил он.

По словам эксперта, решение Белого дома отправить киевскому режиму опасные кассетные бомбы связано с тем, что артиллерийских боеприпасов становится все меньше. Он отметил, что улучшить и увеличить их производство для удовлетворения потребностей украинских войск в будущем американцы не смогут.

Таким образом, Америка и сама окажется в небезопасном положении из-за отсутствия необходимого количества оружия для собственной защиты, заключил Джонсон.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, как поставка кассетных бомб США отразится на поддержке Киева.