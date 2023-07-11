Раtriоt, Маrdеr и Lеораrd: Берлин подготовил очередной пакет военной помощи ВСУ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 40 0

Берлин передаст Киеву два ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 Leopard 1A5

Раtriоt, Маrdеr и Lеораrd: Берлин подготовил очередной пакет военной помощи ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Тема:
Спецоперация

Танки, ЗРК и БМП — это далеко не все, что немецкая сторона планирует отправить в зону СВО.

Германия анонсировала очередной пакет военной помощи Киеву и раскрыла его содержание. Берлин намерен направить в зону СВО две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder, 25 танков Leopard 1 A5 и это далеко не все.

«Сегодня на саммите НАТО в Вильнюсе правительство Германии подготовило очередной комплексный пакет поддержки ВСУ», — написано в опубликованном Минобороны ФРГ сообщении.

Новый транш назвали «Вильнюсским» на фоне проведения саммита НАТО в этом городе. Помимо танков, зенитных ракетных установок и боевых машин пехоты Украине будут поставлены пять ремонтно-эвакуационных бронемашин, а также различные снаряды и боеприпасы, в том числе пять тысяч дымовых снарядов калибра 155-мм и приспособления для разминирования.

Берлин также намерен передать украинским нацистам средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами и комплекс средств ближней разведки, в основе которого лежат системы беспилотника LUNA производства ФРГ.

Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru писал, что Франция поставит на Украину дальнобойные ракеты SCALР для поддержки контрнаступления ВСУ

Тема:
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