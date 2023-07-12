Западная бронетехника горит: как ВСУ с треском провалили контрнаступление
Шойгу рассказал о провале контрнаступления ВСУ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский; 5-tv.ru
Потери в живой силе и военной технике украинской армии с начала лета — колоссальные.
Сергей Шойгу впервые за долгое время накануне дал большое интервью, в котором рассказал о катастрофических потерях ВСУ за время контрнаступления. С начала июня — больше 26-ти тысяч радикалов и трех тысяч единиц бронетехники.
Также министр, находясь с рабочим визитом в Татарстане, рассказал, сколько раз в день Владимир Путин принимает его с докладами о ходе спецоперации. Все подробности — в репортаже Александра Сафиулина.
Армия России продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
- 11 июл
- Шойгу: Путин дважды в сутки заслушивает доклады об обстановке в зоне СВО
- 11 июл
- ВС РФ уничтожили 17 немецких Leopard с начала контрнаступления ВСУ
- 11 июл
- Шойгу: в случае поставки кассетных боеприпасов на Украину ВС РФ ответят зеркально
- 11 июл
- Шойгу: потери Киева с начала контрнаступления ВСУ превысили 26 тысяч человек
- 11 июл
- Французский «скальпель»: чем опасны ракеты, которые Макрон хочет передать Киеву
- 11 июл
- Во Франции заявили, что ракеты дальнего действия SCALP уже на Украине
- 11 июл
- Франция поставит Украине аналог Storm Shadow для поддержки контрнаступления ВСУ
- 10 июл
- Зеленский проиграл: на Украине призвали к досрочным выборам президента
- 10 июл
- Илон Маск: провал контрнаступления ВСУ может привести к значительным потерям Киева
- 9 июл
- Под шквальным огнем: как российские бойцы отражают попытки контрнаступления ВСУ
Читайте также
88%
-0.99 99.68
-0.74
Нашли ошибку?