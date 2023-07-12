Хуснуллину доложили о полном объеме мер обеспечения ядерной безопасности на ЗАЭС

Вице-премьер РФ прибыл в Энергодар с рабочим визитом.
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук доложил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину о полном объеме мер обеспечения ядерной безопасности на объекте. Во вторник вице-премьер прибыл в Энергодар с рабочим визитом.
В своем Telegram-канале он сообщил об итогах первого дня визита. По его словам, он ознакомился на Запорожской АЭС с работой площадки сухого хранилища отработанного топлива, чаши брызгальных бассейнов, блочного щита управления и машзала блока номер четыре.
«Директор станции рассказал, что меры по обеспечению ядерной безопасности, в том числе связанные с системой охлаждения, осуществляются в полном объеме», — заявил он.
6 июля ЗАЭС посетили первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Они отметили, что станция работает в штатном режиме.
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ЗАЭС расположена в Энергодаре. Атомная электростанция перешла под контроль РФ после проведенного в сентябре прошлого года референдума о вхождении Запорожской области в состав РФ. С того же момента за станцией наблюдают члены МАГАТЭ.
ЛНР и ДНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно.
Ранее 5-tv.ru писал, что в «Росэнергоатоме» сообщили о переговорах лидеров Европы с Зеленским по ЗАЭС.
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