Российские бойцы продолжают продвигаться вперед в ходе проведения спецоперации. В этом им помогает и боевая техника, которая уже не раз доказывала свою эффективность на поле боя.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

На первых кадрах — боевая работа расчетов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б». На одном из направлений в зоне СВО личным составом артиллерийской батареи мотострелкового соединения Западного военного округа (ЗВО) были уничтожены укрепленные пункты ВСУ.

Расчеты этих гаубиц в круглосуточном режиме наносят точные удары по позициям противника. Пушка стреляет на расстоянии до 30 километров, ей по плечу любая техника противника.

На следующих кадрах уже показана боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» Центрального военного округа (ЦВО). Бойцы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили артиллерийскую установку М-777 иностранного производства на краснолиманском направлении.

Корректировка точности огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить орудие противника минимальным количеством выстрелов на дальности более 18 километров.