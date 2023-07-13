Один позитивный и два негативных: в офисе Зеленского назвали возможные исходы СВО

Киев не сумел выполнить первые Минские соглашения, но уже задумывается о вторых.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского спрогнозировали три возможных сценария будущего Украины после завершения СВО. По словам советника главы офиса украинского лидера, есть лишь один позитивный исход и два негативных.

«Первый: мы выиграли», — назвал он благоприятный вариант в эфире телемарафона.

По его словам, победа позволит сделать Украину доминирующей в регионе страной, у которой будут партнеры и союзники. Кроме того, тогда у Незалежной будут все шансы «модернизировать» свою армию.

Другие сценарии более плачевны для киевского режима. Согласно второму варианту, Украина проиграет в боевых действиях и течение нескольких следующих лет просто перестанет существовать. Согласно третьему исходу, Украина также исчезнет, но происходить это будет медленнее из-за установления «линии разграничения» и новых Минских соглашений.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленского предупредили о планах Польши и Литвы оккупировать западные территории Украины.