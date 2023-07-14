Они защищают Родину! Минобороны рассказало о новых подвигах бойцов в ходе СВО

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 16 0

Минобороны РФ рассказало о новых подвигах военнослужащих в ходе СВО

Они защищают Родину! Минобороны рассказало о новых подвигах бойцов в ходе СВО

Фото: © РИА Новости / Константин Морозов

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Тема:
Спецоперация

Российские военнослужащие каждый день проявляют мужество и героизм на поле боя.

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. В Министерстве обороны страны рассказали о новых подвигах наших бойцов.

Рядовой Николай Лычко оказался в непростой ситуации. В ходе отражения наступления противника, усиленного бронетехникой, возникла угроза прорыва обороны, удерживаемого подразделением, в составе которого и находился боец.

Рядовой быстро оценил обстановку и скрытно выдвинулся во фланг противника. Он дождался подхода бронетехники на удобное расстояние и из штатных противотанковых средств точными выстрелами поджег две единицы вражеской техники. После потери таких серьезных ресурсов пехота противника отступила.

Благодаря уверенным и грамотным действиям рядового противник понес значительные потери, а удерживаемые рубежи обороны не были прорваны.

Лычко в результате танкового обстрела получил осколочное ранение, но продолжил вести бой. И только после отражения атаки был эвакуирован в безопасный район.

Рядовой Николай Лычко.Рядовой Николай Лычко. Фото: Минобороны РФ

Мужеством отличился и рядовой Дмитрий Пилиховский. Он находился в составе боевого дозора, выполнявшего патрулирование оборонительных позиций ВС РФ. Боец заметил передвижение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ в направлении наших войск.

Пилиховский незамедлительно сообщил командованию об обнаружении противника, после чего, заняв выгодную позицию, вступил в бой с украинскими националистами.

В ходе боя рядовой лично уничтожил автомобиль противника с находящимися в нем боевиками. Он получил осколочное ранение ноги, но продолжил отражать атаку. Группа противника была уничтожена.

После рядовому Пилиховскому была оказана необходимая медицинская помощь и организована его эвакуация в безопасный район.

рядовой Дмитрий Пилиховский.Рядовой Дмитрий Пилиховский. Фото: Минобороны РФ

Также отличился младший сержант, командир отделения Кирилл Татаренко. Он в составе батальонной тактической группы выполнял боевую задачу по обороне стратегически важного населенного пункта.

С целью вернуть утраченные позиции противник при поддержке артиллерии и бронетехники пошел в наступление.

Младший сержант Татаренко занял оборону в составе подразделения и вступил в бой, в ходе которого лично уничтожил выстрелом из ручного гранатомета одну боевую машину пехоты противника с экипажем. При смене огневой позиции в результате минометного обстрела Татаренко получил осколочные ранения. Он сам оказал себе первую помощь и продолжил выполнять задачи. ВСУ понесли существенные потери в живой силе и технике.

Благодаря мужеству и самоотверженности младшего сержанта удалось сдержать наступление противника и отбросить его на исходные позиции.

Младший сержант и командир отделения Кирилл Татаренко. Младший сержант и командир отделения Кирилл Татаренко. Фото: Минобороны РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подвигах других бойцов в ходе спецоперации.

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