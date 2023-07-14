Суд отложил заседание по изменению меры пресечения блогеру Лерчек

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 2 381 0

Суд отказался переводить супруга Чекалиной под домашний арест

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Также известно, что супруга интернет-знаменитости — Артема Чекалина — не будут отправлять под домашний арест.

Пресненский суд Москвы отложил заседание по изменению меры пресечения на домашний арест блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной). Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Решение принято для того, чтобы истребовать у следствия и исследовать видеозапись интервью Лерчек и ее супруга Артема, которое они дали на фоне неуплаты налогов. Заседание состоится 21 июля в 12:00 по московскому времени.

Также суд отказался менять меру пресечения Артему Чекалину. Его не будут отправлять под домашний арест.

Сегодня на заседании шло слушание по поводу изменения меры пресечения блогерам. Известно, что семья Чекалиных вопреки запрету пользовались интернетом. Следствие просило отправить их под домашний арест, а защита блогеров отпустить под залог в пять миллионов рублей. Интернет-знаменитости, в свою очередь, полностью признали свою вину и раскаялись.

Артем и Валерия Чекалины проходят по делу об отмывании денежных средств и неуплате налогов. По версии следствия, блогеры несколько лет действовали по незаконной схеме: распределяли весь свой доход на несколько счетов, оформленных на друзей и родственников. 

Известно, что супруга Лерчек также проверяют по двум статьям — «Мошенничество» и «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиями безопасности».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд отказал в снятии ареста со счетов семьи Чекалиных

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
14 июл
Артем и Валерия Чекалины раскаялись в суде и полностью признали свою вину
14 июл
Следствие просит арестовать семью Чекалиных из-за пользования интернетом
12 июл
В МВД опровергли информацию о сговоре следователя с адвокатом по делу Чекалиных
4 июл
Суд отказал в снятии ареста со счетов семьи Чекалиных
19 июн
«Наш ангел-хранитель»: Лерчек раскрыла способ погашения долга перед налоговой
15 июн
«Все оплачено»: адвокат Лерчек потребовал снять арест со счетов блогера
14 июн
Делу — время, потехе — час: Лерчек замечена на светской вечеринке
29 мая
«Они обалдели от денег»: на кого из блогеров обратила внимание налоговая
24 мая
«Думала, пролетит — не получилось»: блогеры о Блиновской, Митрошиной, Лерчек
22 мая
Источник опроверг, что блогер Лерчек погасила долг перед налоговой в 311 млн
+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.12
-0.06 101.20
0.52
Держим ухо востро: китайский совет дня на пятницу, 14 июля

Последние новости

21:43
Супруга Дмитрия Тарасова попала в больницу
21:20
«Что-то не то съел»: друг Дроздова назвал отравление причиной госпитализации телеведущего
21:08
Ротвейлер искусал двухлетнюю девочку в Челябинской области
20:47
Суд отложил заседание по изменению меры пресечения блогеру Лерчек
20:25
Зерновая сделка: приостановит ли Россия свое участие
20:10
Артем и Валерия Чекалины раскаялись в суде и полностью признали свою вину

Сейчас читают

«Обычный пенсионер»: Политов рассказал о состоянии ставшего затворником 76-летнего Алибасова
У артиста Ивана Краско начались галлюцинации после операции
Дима Масленников едва не погиб на батискафе «Титан»: «Карьера схлопнулась бы»
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео