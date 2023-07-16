Россия эффективно «глушит» сигнал GPS западного оружия на Украине

Зарубежные эксперты признают, что бойцам ВС РФ удается блокировать даже те системы определения геолокации, что прежде считались неуязвимыми.

Российские подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно противодействуют современным западным системам определения геолокации. Отечественным военным «сдаются» даже те образцы техники, что прежде показывали абсолютную эффективность на полях боя. Об этом сообщается в статье британского издания The Economist со ссылкой на мнения экспертов.

«GPS, которым управляют американские космические силы, был разработан для военных… Но русские часто блокируют системы определения местоположения, установленные на это оружие, иногда это касается даже моделей, считавшихся неуязвимыми», — сказано в материале.

Авторы публикации заявили также, что разработчики соответствующих западных систем признают, что техника не справляется с поставленными задачами, а потому пытаются ее модернизировать. В частности, устанавливают на аппараты направленные вверх антенны — они проводят специальный сигнал M-Code и работают в комплексе с фильтрами защиты от помех. Но и эти меры не гарантируют безопасность в соперничестве с российскими средствами РЭБ.

В материале также подчеркивается, что описанная выше проблема не стала сюрпризом для некоторых американских генералов. Офицеры годы напролет говорили о зависимости вооруженных сил от систем GPS, обращались в Конгресс и предлагали альтернативные системы, но безуспешно. Ни одна идея, ни одно предложение не нашли воплощения в жизни, так как все они требовали значительных вложений.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из зоны спецоперации: Минобороны РФ предоставило кадры уничтожения натовского оружия на Украине российскими бойцами.