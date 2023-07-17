ВС РФ отразили 13 атак ВСУ за сутки на донецком направлении

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 50 0

Потери киевского режима составили до 320 боевиков. Также они лишились вооружения и техники.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы отразили 13 атак боевиков киевского режима за сутки на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на очередном брифинге.

По его словам, атаки отражены в районах населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Курдюмовка, Первомайское и Марьинка.

«В ходе боевых действий уничтожено до 320 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка „Krab“ польского производства, гаубица „МСТА-Б“, две противотанковые пушки „Рапира“, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — уточнил Конашенков.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные успешно отразили на донецком направлении 17 атак ВСУ, а потери противника составили до 315 боевиков.

Тема:
Спецоперация
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