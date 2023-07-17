Прямая трансляция совещания Путина по ситуации с терактом на Крымском мосту

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Президент России Владимир Путин проводит совещание после террористического акта на Крымском мосту, в результате которого скончались супруги из Белгородской области.

Докладчиком на заседании выступает вице-премьер Марат Хуснуллин, который сразу же после происшествия выехал в регион для осмотра последствий теракта. Именно он вновь станет ответственным за их ликвидацию.

О чрезвычайном происшествии на Крымском мосту утром в понедельник, 17 июля, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, произошло повреждение в районе 145-й опоры, из-за чего движение по мосту полностью закрыли. Местных жителей и туристов попросили не приближаться к территории, где произошло ЧП.

В Кремле заявили, что знают о причинах террористического акта на Крымском мосту, а также о том, кто стоит за этими действиями. Президент утром сразу же дал ряд поручений, в том числе по организации движения и оказанияю помощи туристам.

Позднее стали известны подробности — Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. По факту случившегося было возбужденно уголовное дело по статье о теракте.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что такими действиями киевский режим доказывает, что имеет «все признаки международной организованной преступной группировки». Она также отметила, что Киев не принимает сам такие решение — ему помогают союзники из США и Великобритании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с девочкой, пострадавшей в результате теракта на Крымском мосту, начали работать психологи.