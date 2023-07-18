Лепс посвятил песню погибшим защитникам Донбасса в своем шоу: «Всегда с нами»
Певец Григорий Лепс посвятил песню погибшим защитникам Донбасса на концерте в Москве
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Артист тепло поприветствовал военнослужащих, посетивших концерт в честь его дня рождения.
Народный артист РФ Григорий Лепс посвятил песню «Я буду с тобой» защитникам Донбасса, солдатам, погибшим в ходе специальной военной операции. Музыкант отметил 61-й день рождения на сцене столичного «Крокус Сити Холла» 16 июля. На шоу были приглашены, в том числе, военнослужащие, побывавшие в зоне боевых действий. Он радушно поприветствовал гостей и поблагодарил за смелость, проявленную в сражениях.
«Хотелось бы сказать несколько теплых слов для ребят, которые приехали из Донбасса, Луганска. Спасибо. Это военные, ребята, которым мы обязаны сегодня. Спасибо, ребята, что нашли время и возможность, я знаю, это было непросто. Давайте вместе вспомним тех, кто ушел, они всегда с нами…» — сказал Лепс.
Зал поддержал народного артиста громкими аплодисментами, не смолкавшими в течение всей речи, после чего отдельных оваций удостоились почетные гости. Как известно, Григорий Лепс выступает с активной патриотической позицией и поддерживает решение президента Владимира Путина, озвученное еще 24 февраля 2022 года. Он не раз с тех пор бывал в Донбассе, посещал раненых в госпиталях по всей стране, оказывал значительную материальную помощь нуждающимся. Один из российских бойцов получил от музыканта миллион рублей за уничтожение вражеского танка Leopard в ходе спецоперации.
Певец не впервые отмечает день рождения вместе со своими поклонниками. В прошлом году он праздновал юбилей, 60 лет, большим представлением в «Лужниках». В этом — снова собрал звездных друзей и благодарных слушателей в Москве. Поздравить артиста пришли рэпер Тимати, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Стас Михайлов и многие другие отечественные знаменитости.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Григорий Лепс прервал свое выступление просьбой о минуте молчания. Со сцены он поделился со зрителями горем. Исполнитель рассказал о трагической гибели ребенка.
- 18 июл
- «Я был шокирован»: на Западе сделали неожиданное признание об армии России
- 17 июл
- Плотно держат оборону: российские снайперы громят ВСУ в районе Угледара
- 17 июл
- Пытались спрятать: «Ланцет» уничтожил командно-штабную машину боевиков в зоне СВО
- 17 июл
- «На верном пути»: в США спрогнозировали полный крах ВСУ
- 17 июл
- Осколок пробил голову ребенку при мощном ударе ВСУ по Донецку
- 17 июл
- ВС РФ отразили 13 атак ВСУ за сутки на донецком направлении
- 17 июл
- «Путин — гений»: в США признали эффективность стратегии Москвы по Украине
- 17 июл
- «Не понимает, что происходит»: Трамп вынес неутешительный приговор Байдену
- 17 июл
- «Горячие бои»: в Минобороны Украины признали тяжелую для себя ситуацию под Купянском
- 17 июл
- «Будет еще труднее»: в Китае поддержали ответ Путина на поставки Киеву кассетных боеприпасов
Читайте также
88%
0.30 101.65
0.45
Нашли ошибку?