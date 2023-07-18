Лепс посвятил песню погибшим защитникам Донбасса в своем шоу: «Всегда с нами»

Артист тепло поприветствовал военнослужащих, посетивших концерт в честь его дня рождения.

Народный артист РФ Григорий Лепс посвятил песню «Я буду с тобой» защитникам Донбасса, солдатам, погибшим в ходе специальной военной операции. Музыкант отметил 61-й день рождения на сцене столичного «Крокус Сити Холла» 16 июля. На шоу были приглашены, в том числе, военнослужащие, побывавшие в зоне боевых действий. Он радушно поприветствовал гостей и поблагодарил за смелость, проявленную в сражениях.

«Хотелось бы сказать несколько теплых слов для ребят, которые приехали из Донбасса, Луганска. Спасибо. Это военные, ребята, которым мы обязаны сегодня. Спасибо, ребята, что нашли время и возможность, я знаю, это было непросто. Давайте вместе вспомним тех, кто ушел, они всегда с нами…» — сказал Лепс.

Зал поддержал народного артиста громкими аплодисментами, не смолкавшими в течение всей речи, после чего отдельных оваций удостоились почетные гости. Как известно, Григорий Лепс выступает с активной патриотической позицией и поддерживает решение президента Владимира Путина, озвученное еще 24 февраля 2022 года. Он не раз с тех пор бывал в Донбассе, посещал раненых в госпиталях по всей стране, оказывал значительную материальную помощь нуждающимся. Один из российских бойцов получил от музыканта миллион рублей за уничтожение вражеского танка Leopard в ходе спецоперации.

Певец не впервые отмечает день рождения вместе со своими поклонниками. В прошлом году он праздновал юбилей, 60 лет, большим представлением в «Лужниках». В этом — снова собрал звездных друзей и благодарных слушателей в Москве. Поздравить артиста пришли рэпер Тимати, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Стас Михайлов и многие другие отечественные знаменитости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Григорий Лепс прервал свое выступление просьбой о минуте молчания. Со сцены он поделился со зрителями горем. Исполнитель рассказал о трагической гибели ребенка.