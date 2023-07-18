Армейская авиация нанесла удар по пункту дислокации ВСУ в ДНР
Кроме того артиллерией нанесен огневой налет по складу боеприпасов противника в районе Верхнекаменского.
Фото: © РИА Новости
Армейская авиация нанесла удар по пункту дислокации ВСУ в ДНР. Об этом сообщил в ходе ежедневного брифинга начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
«Авиацией южной группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам временной дислокации 112-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка и Северск», — пояснил Асафьев.
Он добавил, что с вертолетов были атакованы места скопления живой силы противника возле населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка.
Ракетчики группировки поразили склад боеприпасов и ГСМ, а также пункт расположения Службы безопасности Украины (СБУ) и пункты временной дислокации подразделений ВСУ в Константиновке. Артиллерия прошлась по складу боеприпасов возле Верхнекаменского.
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