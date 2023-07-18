От «Аллигатора» не спрячешься! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 88 0

Минобороны РФ показало кадры работы летчиков Ка-52 и артиллерии в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российская авиация продолжает успешно уничтожать командные пункты противника, а на земле жару ВСУ дает артиллерия.

Ударные вертолеты Ка-52 («Аллигатор») продолжают кошмарить ВСУ с воздуха, успешно уничтожая позиции противника. Не отстает и артиллерия. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

В ходе выполнения боевых задач летчики армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) на «Аллигаторах» ракетными ударами уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ.

В то же время артиллерия Западного военного округа (ЗВО) уничтожила подразделения украинских неонацистов на Купянском направлении. Кроме того, российские бойцы не дают противнику отступать, применяя реактивно-залповую артиллерию в качестве заградительного огня. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают выявленные огневые позиции и укрепления.

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