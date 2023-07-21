Никто, кроме нас! «Народный фронт»» открыл срочный сбор для бойцов ВДВ

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Рита Миронова
Рита Миронова 259 0

«Народный фронт» открыл срочный сбор на технику и оборудование для бойцов ВДВ

Никто, кроме нас! «Народный фронт»» открыл срочный сбор для бойцов ВДВ

Фото: Пресс-служба «Народного фронта»

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Тема:
Спецоперация

На изношенной от непрерывной работы технике бойцам сложнее выполнять боевые задачи, так как они уже не настолько маневренны. «Народный фронт» призвал россиян помочь российским солдатам.

«Народный фронт» объявил срочный сбор для бойцов Воздушно-десантных войск, приуроченный ко Дню ВДВ. В открытии сбора также участвовал внук легендарного генерала и основателя войск Василий Маргелов.

Пресс-служба «Народного фронта»

«Давайте все вместе поможем ребятам собрать средства для приближения нашей победы! Присоединяйтесь к сбору Народного фронта! Давайте вместе поддержим наших бойцов», — сказал он.

Солдат ВДВ отправляют на самые сложные фронтовые участки, и десантники ведут бой по всей линии соприкосновения. Девиз создателя ВДВ Василия Маргелова звучит так: «Никто, кроме нас!». Поэтому поддержка в этот непростой период особенно важна.

Сбор уже поддержали известные российские боксеры — представитель Союза десантников России, чемпион мира по версиям WBA, IBF Денис Лебедев, а также олимпийский чемпион Александр Поветкин.

Поддержать сбор можно на сайте проекта «Все для Победы!» при помощи QR-кода, а также в региональных отделениях «Народного фронта».

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Барановская представила новый документальный фильм о женщинах Донбасса.

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