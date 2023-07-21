Роскошь или отчаяние? Почему Блиновская приехала в суд в черном костюме

Психолог Зберовский заявил о попытке Блиновской расположить к себе судью с помощью скромных нарядов
Фото, видео: Григорьев Максим / ТАСС; Личный архив Андрея Зберовского; 5-tv.ru
Сначала был красный костюм, затем — полностью белый, а теперь блогер явилась на заседание в черном. Что это значит?
Блогер Елена Блиновская пыталась сохранять облик медийной личности, но поняла, что судебное дело принимает серьезные обороты, поэтому отказалась от этого «лица». Об этом 5-tv.ru заявил психолог Андрей Зберовский.
«Она продавала свой образ успешной и сильной девушки, поэтому этот он должен был дальше транслироваться, и, я думаю, либо она была уверена в своих силах, чтобы быстро эту ситуацию „замять“, либо она рассчитывала продолжать вести борьбу судебную и одновременно вести свои марафоны», — сказал специалист.
Сначала «королева марафонов» появилась перед судьей в вальяжно-наглом красном наряде, затем — в белом, а сейчас пришла на заседание в скромном черном костюме. По мнению психолога, внешний вид — это своеобразная форма диалога.
Теперь Блиновская как бы пытается расположить судью к себе, показывая некое уважение и сдержанность. Таким образом она больше не пытается бросить вызов.
«Я думаю, что это правильная позиция. Думаю, что правильно сделала, что стала менее яркой в этой истории, потому что история закончится, и она сможет вернуться к любой деятельности, но сначала надо красиво закончить эту историю. Здесь действия понятны, она приняла разумное решение», — отметил психолог.
Блиновская с 2019 по 2021 год не выплатила в общей сложности 918 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц. Знаменитость «дробила» бизнес, чтобы избежать налоговой ответственности — если вину докажут, ее могут посадить на десять лет.
Ранее 5-tv.ru писал, что Блиновской продлили домашний арест до 26 октября.
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