Роскошь или отчаяние? Почему Блиновская приехала в суд в черном костюме

Сначала был красный костюм, затем — полностью белый, а теперь блогер явилась на заседание в черном. Что это значит?

Блогер Елена Блиновская пыталась сохранять облик медийной личности, но поняла, что судебное дело принимает серьезные обороты, поэтому отказалась от этого «лица». Об этом 5-tv.ru заявил психолог Андрей Зберовский.

«Она продавала свой образ успешной и сильной девушки, поэтому этот он должен был дальше транслироваться, и, я думаю, либо она была уверена в своих силах, чтобы быстро эту ситуацию „замять“, либо она рассчитывала продолжать вести борьбу судебную и одновременно вести свои марафоны», — сказал специалист.

Сначала «королева марафонов» появилась перед судьей в вальяжно-наглом красном наряде, затем — в белом, а сейчас пришла на заседание в скромном черном костюме. По мнению психолога, внешний вид — это своеобразная форма диалога.

Теперь Блиновская как бы пытается расположить судью к себе, показывая некое уважение и сдержанность. Таким образом она больше не пытается бросить вызов.

«Я думаю, что это правильная позиция. Думаю, что правильно сделала, что стала менее яркой в этой истории, потому что история закончится, и она сможет вернуться к любой деятельности, но сначала надо красиво закончить эту историю. Здесь действия понятны, она приняла разумное решение», — отметил психолог.

Блиновская с 2019 по 2021 год не выплатила в общей сложности 918 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц. Знаменитость «дробила» бизнес, чтобы избежать налоговой ответственности — если вину докажут, ее могут посадить на десять лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Блиновской продлили домашний арест до 26 октября.