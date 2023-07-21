«Будем защищать ракетами»: в Rheinmetall ответили России по заводу на Украине
Bild: Rheinmetall будет строить завод на Украине, несмотря на угрозы уничтожить его
Фото: www.globallookpress.com / Julian Stratenschulte
По словам генерального директора, компанию не отговорят от планов.
Немецкая компания Rheinmetall продолжит сотрудничество с «Укроборонпромом» по строительству совместного оборонного предприятия на Украине. Об этом пишет Bild со ссылкой на слова генерального директора немецкого оборонного концерна Армина Паппергера.
По его словам, компания будет защищать будущий завод зенитно-ракетными комплексами.
«Нас не отговорят от нашей помощи Украине», —заключил он.
До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что предприятие концерна Rheinmetall по производству бронетехники вполне может стать законной целью российской армии, если его построят на Украине.
До этого глава Украины Владимир Зеленский писал, что Киев будет обслуживать свою технику в европейских компаниях Babcock International, Nexter Systems и Rheinmetall, с которыми страна заключила контракты.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как МИД предупредил о последствиях строительства завода Rheinmetall на Украине.
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