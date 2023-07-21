«Нашла способ»: как Россия отключила главную ракету ВСУ

Российские системы приобрели для боевиков практически мифический статус.

Армия России «приглушила» реактивные системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) своими мощными системами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил военный эксперт Франк-Штефан Гэди в интервью War Zone.

По его словам, эти российские системы приобрели для ВСУ практически мифический статус.

«Но Россия нашла способ противостоять этим установкам. Ее эшелонированная комплексная противовоздушная и противоракетная оборона, похоже, оказала влияние на эффективность ракет», — заявил Гэди.

Он также добавил, что возможностям американских РСЗО на Украине пришел конец и то же самое произойдет и с высокоточными дальнобойными системами ATACMS.

«Я думаю, мы должны помнить об этом, когда будем планировать новые поставки других высокоточных боеприпасов большой дальности Украине», — заключил аналитик.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

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