Российские военные остановили контратаку ВСУ на двуреченском направлении

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 138 0

Зыбинский: группировка «Запад» остановила атаку ВСУ на двуреченском направлении

Фото, видео: Полегенько Александр / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Какие районы хотели атаковать боевики?

Российские военные остановили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на двуреченском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Артиллерия группировки сил „Запад“ остановила контратаку противника в районе Масютовки и Петропавловки на двуреченском направлении», — говорится в сообщении.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

ЛНР и ДНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре прошлого года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как авиация ВС РФ поразила более десяти мест скопления ВСУ на запорожском направлении.

Тема:
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