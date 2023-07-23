В Запорожской области допустили начало новой фазы наступления ВСУ в конце июля

Командование украинской армии может попытаться открыть вторую линию фронта. Но удастся ли?

Новая фаза наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется приблизительно в конце июля и продлится до середины августа. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Киевский режим продолжает сосредотачивать силы на линии фронта, готовя основные резервы для новой фазы контрнаступления и проводя разминирование полей», — сказал он РИА Новости.

Рогов считает, что ВСУ могут попытаться открыть вторую линию фронта, решившись на форсирование Днепра в районе Никополя Днепропетровской области в сторону Энергодара с целью захвата Запорожской АЭС.

До этого Рогов сообщал, что командование ВСУ продолжает использовать тактику «мясных» штурмов, пытаясь прорвать оборону российских войск в Запорожской области. По его словам, разминирование производится ногами: боевики ВСУ идут вперед, взрываются, а за ними отправляются следующие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полковник британской армии Ричард Кемп назвал единственным возможным вариантом ВСУ в контрнаступлении лобовые атаки. При этом он задался вопросом, сможет ли Украина в течение многих месяцев или даже лет вести атаки на одни из самых обширных систем военных оборонительных сооружений.