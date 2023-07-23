В Запорожской области допустили начало новой фазы наступления ВСУ в конце июля

Рогов заявил, что ВСУ планируют начать новую фазу наступления в конце июля
Фото: Reuters / STRINGER
Командование украинской армии может попытаться открыть вторую линию фронта. Но удастся ли?
Новая фаза наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется приблизительно в конце июля и продлится до середины августа. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Киевский режим продолжает сосредотачивать силы на линии фронта, готовя основные резервы для новой фазы контрнаступления и проводя разминирование полей», — сказал он РИА Новости.
Рогов считает, что ВСУ могут попытаться открыть вторую линию фронта, решившись на форсирование Днепра в районе Никополя Днепропетровской области в сторону Энергодара с целью захвата Запорожской АЭС.
До этого Рогов сообщал, что командование ВСУ продолжает использовать тактику «мясных» штурмов, пытаясь прорвать оборону российских войск в Запорожской области. По его словам, разминирование производится ногами: боевики ВСУ идут вперед, взрываются, а за ними отправляются следующие.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что полковник британской армии Ричард Кемп назвал единственным возможным вариантом ВСУ в контрнаступлении лобовые атаки. При этом он задался вопросом, сможет ли Украина в течение многих месяцев или даже лет вести атаки на одни из самых обширных систем военных оборонительных сооружений.
- 23 июл
- Путин озвучил потери личного состава ВСУ за период контрнаступления
- 23 июл
- Путин: украинское контрнаступление провалилось
- 22 июл
- Почему США не спешат поставлять Украине ракетные комплексы ATACMS
- 22 июл
- «Не то играет и не тем»: генерал из Польши высмеял попытки наступлений ВСУ
- 22 июл
- Российские военные остановили контратаку ВСУ на двуреченском направлении
- 22 июл
- Ситуация на грани? Стало известно о массовом бунте боевиков ВСУ на передовой
- 22 июл
- В Белом доме заявили о значительных потерях ВСУ в ходе контрнаступления
- 21 июл
- «Не сможет изменить ситуацию»: Белый дом определился по срокам поставок F-16 на Украину
- 21 июл
- Уникальное орудие: чем Россия подавляет неонацистов в зоне СВО
- 21 июл
- Путин заявил, что мобилизационный резерв Украины истощается
Читайте также
73%
-0.47 100.66
-1.17
Нашли ошибку?