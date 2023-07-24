Работает артиллерия! Лучшее видео из зоны СВО за день

Российские силы продолжают спецоперацию с февраля прошлого года, с каждым днем все дальше оттесняя украинских боевиков от Донбасса.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

На первых кадрах показана работа артиллеристов Западного военного округа (ЗВО) на купянском направлении. Бойцы продолжают уничтожать диверсионные группы украинских националистов и мобильные вражеские соединения, укомплектованные минометами и ствольной артиллерией.

На следующих кадрах показана работа артиллеристов уже Южного военного округа (ЮВО). Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» провели залистование позиций противника, применив 122-мм агитационные снаряды на красно-лиманском направлении.

Они представляют собой реактивный боеприпас, в который вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с листовками. В листовках содержатся призыв к боевикам ВСУ о добровольной сдаче в плен.



