Попал в высотку бизнес-центра: эксклюзивные кадры с места атаки дрона в Москве
Украинский дрон попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева, движение перекрыто
Фото, видео: 5-tv.ru
На месте работают все оперативные службы.
В офисном здании на проспекте Лихачева в Москве, в него сегодня утром врезался беспилотный летательный аппарат (БПЛА), частично повреждены два верхних этажа. Об этом рассказала корреспондент «Известий» Елена Хмура, побывавшая в районе происшествия. Съемочная группа запечатлела последствия атаки. Правоохранители, медики и спасатели в данный момент продолжают дежурство, эксперты проводят обследование пострадавшего строения.
«Судя по повреждениям, возгорания не было, однако на месте ЧП дежурят пожарные расчеты и кареты скорой помощи. Это офисный район и судя по тому что это произошло ранним утром, сотрудников в здании либо не было, либо был минимум. Оперативные службы проводят все необходимые действия на месте ЧП», — сообщила Хмура.
Утром 24 июля, как заявили представители Минобороны РФ, была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить террористическую атаку двумя беспилотниками по объектам на территории Москвы. Дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, после чего сбились с курса и потерпели крушение. По данным оборонного ведомства, пострадавших нет.
Мэр российской столицы Сергей Собянин также сообщил, что удары были зафиксированы по двум нежилым зданиям. Атака произошла около четырех часов утра, серьезных разрушений не последовало. В своем Telegram-канале глава города также подчеркнул, что задействованы все оперативные службы. В Дептрансе, в свою очередь, предупредили о перекрытии движения на проспекте Лихачева и призвали москвичей заранее выбирать пути объезда.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв прогремел на Комсомольском проспекте. Движение по улице от дома № 18 в сторону области перекрыто.
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