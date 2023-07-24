На Украине заявили о повреждении инфраструктуры порта на Дунае

Инфраструктура одного из украинских портов повреждена на Дунае. Об этом сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк.

По ее словам, повреждения зафиксированы на кранах, обеспечивающих работу объекта. Кроме того, повреждены агроангар и несколько складов с грузами. При этом Гуменюк не уточнила, о каком конкретно порте идет речь.

Взрывы рано утром в понедельник, 24 июля, раздались в украинском городе Измаил в Одесской области. По данным СМИ, в области работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что несколько взрывов прогремело в Одесской области на Украине.