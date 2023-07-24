Киевский режим продолжает нести потери в рамках своего якобы контрнаступления. Но винит в этом не себя.

Президент Украины Владимир Зеленский после слов российского лидера Владимира Путина о провальном контрнаступлении боевиков резко изменил свое поведение. Это заметили читатели китайского портала «Гуаньча».

«Теперь Зеленский в панике обвиняет Запад в медленной поставке вооружения», — написал один из комментаторов.

Многие отметили, что якобы контрнаступление в любом случае должно было провалиться, поскольку российская армия построила хорошие оборонительные сооружения и уничтожила много техники, поставленной киевскому режиму Западом.

При этом в Китае отметили, что США не хотят, чтобы конфликт закончился в ближайшее время — они мечтают ослабить Россию.

«А ведь какие-то раньше слухи распространяли в США про контрнаступление ВСУ», — отметил еще один читатель.

«Нужно завершать конфликт, пока не поздно», — заключили комментаторы.

Военная спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин. Тогда ВСУ вернули массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО охарактеризовали действия РФ как «вторжение» и объявили экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в районе острова Антоновский предотвращена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы боевиков.