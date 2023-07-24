«Пока не поздно»: поведение Зеленского сильно изменилось после слов Путина

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 6 711 0

В Китае отметили изменение в поведении Зеленского после слов Путина о ВСУ

«Пока не поздно»: поведение Зеленского сильно изменилось после слов Путина

Фото: Zuma / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Киевский режим продолжает нести потери в рамках своего якобы контрнаступления. Но винит в этом не себя.

Президент Украины Владимир Зеленский после слов российского лидера Владимира Путина о провальном контрнаступлении боевиков резко изменил свое поведение. Это заметили читатели китайского портала «Гуаньча».

«Теперь Зеленский в панике обвиняет Запад в медленной поставке вооружения», — написал один из комментаторов.

Многие отметили, что якобы контрнаступление в любом случае должно было провалиться, поскольку российская армия построила хорошие оборонительные сооружения и уничтожила много техники, поставленной киевскому режиму Западом.

При этом в Китае отметили, что США не хотят, чтобы конфликт закончился в ближайшее время — они мечтают ослабить Россию.

«А ведь какие-то раньше слухи распространяли в США про контрнаступление ВСУ», — отметил еще один читатель.

«Нужно завершать конфликт, пока не поздно», — заключили комментаторы.

Военная спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин. Тогда ВСУ вернули массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО охарактеризовали действия РФ как «вторжение» и объявили экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в районе острова Антоновский предотвращена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы боевиков.

Тема:
Украинское контрнаступление
24 июл
Обманули свои же командиры: боевики ВСУ попали в западню под селом Новодонецкое
24 июл
Броня крепка? Немецкий Leopard лишился ствола после подрыва на российской мине
24 июл
Максимум четыре часа: в США раскрыли шокирующие потери ВСУ из-за провального контрнаступления
24 июл
Полковник Алехин раскрыл новую задачу РФ после наступления Украины
24 июл
Командующий группировкой «Центр» дал прогноз по контрнаступлению ВСУ
23 июл
В Запорожской области допустили начало новой фазы наступления ВСУ в конце июля
23 июл
Путин озвучил потери личного состава ВСУ за период контрнаступления
23 июл
Путин: украинское контрнаступление провалилось
22 июл
Почему США не спешат поставлять Украине ракетные комплексы ATACMS
22 июл
«Не то играет и не тем»: генерал из Польши высмеял попытки наступлений ВСУ
+17° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.49
0.11 100.36
-0.30
Будьте очень осторожны с желаниями: китайский совет дня на понедельник, 2...

Последние новости

19:54
Рестораны Иды Галич принесли ей доход в шесть миллионов рублей за прошлый год
19:40
Тело пропавшей 16-летней школьницы нашли в лесу в Дивногорске
19:23
Без конца и края: 600 тысяч гектаров леса горит в Якутии
19:12
Дачный бриз: как построить бассейн на участке самостоятельно
19:10
«Ушли в иной мир»: экстрасенс о судьбе пропавших на Байкале мужчины и его сына
18:55
Обида — это выбор: раскрыты секреты общения с неприятными людьми

Сейчас читают

Наряду с Чайковским и Шаляпиным: в Москве появится музей Мити Фомина
«Сгорели мои ноги»: выжившая работница ТЦ «Времена года» раскрыла детали ЧП
«Лишь о тебе мечтая»: фанат группы «Руки вверх» избил полицию, чтобы попасть на концерт
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео