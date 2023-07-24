«Пока не поздно»: поведение Зеленского сильно изменилось после слов Путина
В Китае отметили изменение в поведении Зеленского после слов Путина о ВСУ
Фото: Zuma / ТАСС
Киевский режим продолжает нести потери в рамках своего якобы контрнаступления. Но винит в этом не себя.
Президент Украины Владимир Зеленский после слов российского лидера Владимира Путина о провальном контрнаступлении боевиков резко изменил свое поведение. Это заметили читатели китайского портала «Гуаньча».
«Теперь Зеленский в панике обвиняет Запад в медленной поставке вооружения», — написал один из комментаторов.
Многие отметили, что якобы контрнаступление в любом случае должно было провалиться, поскольку российская армия построила хорошие оборонительные сооружения и уничтожила много техники, поставленной киевскому режиму Западом.
При этом в Китае отметили, что США не хотят, чтобы конфликт закончился в ближайшее время — они мечтают ослабить Россию.
«А ведь какие-то раньше слухи распространяли в США про контрнаступление ВСУ», — отметил еще один читатель.
«Нужно завершать конфликт, пока не поздно», — заключили комментаторы.
Военная спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин. Тогда ВСУ вернули массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО охарактеризовали действия РФ как «вторжение» и объявили экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в районе острова Антоновский предотвращена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы боевиков.
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