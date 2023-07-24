Кремль отверг обвинения в адрес РФ в разрушении храма в Одессе

Вооруженные силы РФ не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры — храмам, церквям и подобным объектам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения Украины в якобы разрешении храма в Одессе.

«Поэтому подобные обвинения мы не принимаем, это является абсолютной неправдой. Там речь идет об антиракетах, собственно, которые были выпущены и которые сами разрушили этот храм», — сказал Песков.

Прежде в Минобороны заявили, что информация о том, что Россия ударила по Спасо-Преображенскому собору в Одессе не соответствует действительности. Там ответили, что при подготовке к ударам высокоточным оружием проводится тщательная проверка информации и координат.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что инфраструктура одного из украинских портов повреждена на Дунае.